Il Bologna meritava più punti: 4 gare senza vittoria, ma l'1-1 col Torino muove la classifica

"Avremmo meritato più di quanto abbiamo in classifica per quanto prodotto in campo, almeno 4-5 punti in più. L’importante però è continuare a giocare così, solo con il gioco arrivano i risultati". La soddisfazione comunque non manca, Sinisa Mihajlovic sa che non era semplice portare a casa punti in un campo complicato come quello di Torino.