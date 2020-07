Il Brescia trova le motivazioni e gioca bene, ma ormai la testa è al prossimo anno

Una buona prestazione, nonostante la sconfitta per 2-0. Il Brescia è andata allo stadio Olimpico con le giuste motivazioni, limitando il passivo e con diverse note positive in vista del prossimo campionato di B: Andrenacci è stato il migliore in campo, il numero 12 ha tirato su un muro praticamente invalicabile. Da rivedere qualche prestazione individuale, ma complessivamente le Rondinelle non si sono tirate indietro e hanno giocato nonostante i verdetti già emessi. La testa però è inevitabilmente al prossimo anno: prima la sfida con la Sampdoria, poi si ripartirà per poter cercare di tornare subito nel massimo campionato.