Il buio, oltre Ribery: la Fiorentina mostra tutti i suoi limiti nella notte del possibile addio di Chiesa

Netto passo indietro della Fiorentina, che nella probabile ultima in viola di Federico Chiesa si fa battere 2-1 dalla Sampdoria tra le mura del Franchi. Poche idee e due-tre pedine ancora mancanti a livello di organico, ma su tutte l'assenza pesantissima di Franck Ribery (toccato duro la scorsa settimana a San Siro): i blucerchiati non hanno rubato niente e la squadra viola ha dato la sensazione di dover lavorare molto, moltissimo in questi ultimi giorni di mercato.

Servono, in ordine, un difensore: l'assenza di capitan Pezzella continua a farsi sentire e Ceccherini non è al livello del terzetto titolare (leggi qui le pagelle di TMW!). Un regista: Amrabat non è valorizzato nei panni di direttore d'orchestra. E un centravanti: nonostante il guizzo di Vlahovic, alla Fiorentina serve un bomber dalla doppia cifra assicurata. Pure un esterno di livello, qualora Chiesa dovesse davvero finire alla Juventus.