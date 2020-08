Il Cagliari accoglie Di Francesco, saluta il ds Carli e prova a trattenere Radja Nainggolan

Giornata caldissima in casa Cagliari. La stagione è oramai in archivio e col termine del campionato si è conclusa anche l'esperienza di Walter Zenga sulla panchina dei sardi. Al suo posto, la società del presidente Giulini ha annunciato l'arrivo di Eusebio Di Francesco: l'ex Roma, Samp e Sassuolo ha firmato un contratto fino al giugno del 2022 ed avrà ampi poteri anche sul mercato, con un ruolo in stile manager all'inglese. All'arrivo del tecnico abruzzese si lega anche il futuro di Radja Nainggolan: il belga si è esposto ed è stato il primo sponsor per il suo arrivo, da qui i possibili nuovi scenari che riguardano una sua permanenza in Sardegna anche il prossimo anno.

Cambia anche il comparto mercato: addio a Carli - La novità di giornata non riguarda solo il tecnico. Le prime indiscrezioni di mattinata hanno trovato conferma nel pomeriggio col comunicato ufficiale dell'addio del direttore sportivo Marcello Carli. La gestione delle trattative di mercato sarà così in mano, almeno per il momento, a Pierluigi Carta (responsabile del settore giovanile) e a Roberto Colombo, uomo dell'area tecnica già operativo in diverse operazioni del recente passato.