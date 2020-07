Il Cagliari tocca quota 40 e può festeggiare. Cragno e Nandez i migliori dello 0-0 di Firenze

Lo 0-0 del Franchi lascia l'amaro in bocca al tecnico del Cagliari Walter Zenga. Soprattutto per la rete annullata in apertura a Simeone per fuorigioco millimetrico. Il risultato finale contro la Fiorentina però, il primo 0-0 arrivato dalla ripresa del campionato, sembra essere giusto per i valori che si sono visti in campo. E il report della Lega Serie A, che vede tanti dati statistici in parità, è la perfetta cartina di tornasole del match.

Il punto conquistato fa arrivare il Cagliari alla fatidica quota dei 40 punti, obiettivo sensibile per chi inizia il campionato con l'obiettivo salvezza. Le buone notizie per i sardi però non finiscono qui: a Firenze infatti la squadra ha mostrato solidità ed equilibrio, caratteristiche che in passato erano spesso mancate. Con due giocatori su tutti gli altri, ovvero Cragno e Nandez, autori entrambi di ottime prestazioni.