Il campionato più difficile di sempre, la Champions e la moralità di Pjanic: Juve, parla Sarri

Tre punti per il nono scudetto consecutivo. Sono quelli che tra poche ore la Juventus cercherà di conquistare ai danni della Sampdoria. E dal campionato Maurizio Sarri chiede di essere valutato: “La stagione va considerata sul campionato”. Anche perché i tempi sono ristretti e per la Champions: “Non stiamo facendo alcun tipo di preparazione, giocando ogni 72 ore non è possibile”. Nessun caso Pjanic (“non lo vedete? Ha giocato 46 partite”), stanco come tutti i calciatori, della Juve e del campionato: anche così si spiega qualche rimonta di troppo. In fin dei conti, a luglio non è normale giocarsi tutto e questo, assicura Sarri, “è il campionato più difficile nella storia del calcio italiano”. Anche per questo, la sua prima stagione alla Vecchia Signora merita un voto positivo.

Qui tutte le parole di Maurizio Sarri.