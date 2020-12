Il Collegio di Garanzia ribalta il verdetto: Juve-Napoli si deve giocare. Da decidere quando

vedi letture

Il Collegio di Garanzia cambia la storia della Serie A 2020/2021. L’organo istituito presso il CONI ha emesso oggi una sentenza molto attesa, quella relativa alla manata disputa di Juventus-Napoli. E, ribaltando completamente i giudizi di primo e secondo grado, ha annullato il 3-0 a tavolino nonché il punto di penalizzazione comminato agli azzurri. In attesa di conoscere le motivazioni, che dovrebbero essere pubblicate a inizio gennaio ma verosimilmente accoglieranno la tesi del Napoli e della Procura Generale presso il CONI, la novità è sostanziale: la partita, originariamente in programma il 4 ottobre, si dovrà giocare. Quando? Difficile trovare spazio: al momento, considerando la necessità di lasciare liberi gli slot per eventuali approdi di Juve e Napoli nelle finali delle competizioni in cui sono impegnate, non vi sarebbe alcuna finestra temporale possibile. L’unica opzione è quella di rinviare la gara di Coppa Italia che il 13 gennaio vedrebbe i bianconeri impegnati contro il Genoa, regalando così a Pirlo e ai suoi un inizio 2021 da incubo. Spetterà alla Lega Serie A calendarizzare la nuova partita, mentre la FIGC trema perché questa sentenza apre spiragli inediti sul protocollo e il rapporto con le ASL.