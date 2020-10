Il coronavirus colpisce i campioni dello sport: VR46 dopo CR7. E SuperFede in lacrime

Chi sono gli sportivi più famosi al mondo? Non entriamo in giudizi di merito, ma tra i primi cinque vi sono sicuramente Cristiano Ronaldo e Valentino Rossi. Il calciatore più mediatico di sempre e il motociclista più vincente di sempre. Cos'hanno in comune, oltre a fama e successo? L'isolamento, perché entrambi, dopo essere risultati positivi al Coronavirus, sono in quarantena nei rispettivi domicili. CR7 è rientrato in Italia in aereoambulanza, VR46 è rimasto a Tavullia, dove ha ricevuto la notizia della positività. Il primo salterà il ritorno della Serie A e forse la sfida alla nemesi Messi, il secondo il Gp d'Aragona. A proposito di campioni, il contagio non risparmia neanche un'altra grandissima come Federica Pellegrini: commovente l'annuncio, in lacrime perché il contagio rimanderà ancora il ritorno in piscina per le prime gare stagionali. Il virus, insomma, colpisce tutti. E, dopo Ronaldo, ha scelto altri due supercampioni.