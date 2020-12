Il Crotone ai piedi del suo Messias: Natale è vicino, il brasiliano si porta avanti coi regali

vedi letture

Il Crotone si gode una serata di grande entusiasmo, forse la prima da quando è tornato in Serie A: la classifica non è ancora bellissima, ma il successo contro il Parma porta i pitagorici a sperare di più e soprattutto un bel carico di autostima per chi fino a qualche ora vedeva concreta la possibilità di chiudere il 2020 all'ultimo posto della classifica. Il grande protagonista del successo raccolto contro la squadra di Liverani è Junior Messias, il brasiliano proveniente dal futsal che ha saputo conquistarsi un posto al sole in Serie A: e alla sua prima stagione ai massimi livelli, è già arrivato a 5 reti.

Le sue due perle hanno consentito ai pitagorici di raggiungere il successo casalingo ieri e la prova del fantasista non è certo passata inosservata agli occhi di mister Stroppa, che ha esaltato così il suo asso nel post-partita: "E' una storia bellissima quella di questo ragazzo, ancora meglio dell'anno scorso, quando peccava nei numeri. Quest'anno sta facendo cose straordinarie e fa gol. Sicuramente è importantissimo per noi". Ed è stato poi lo stesso Messias a parlare del suo percorso: "Guardo il cielo perchè ringrazio sempre Gesù, penso che la mia storia sia scritta da Dio, per questo alzo le braccia al cielo, per ringraziarlo. Poi le dediche sono anche per la mia famiglia, i miei figli e tutti gli amici brasiliani che tifano per me. E poi voglio ricordare anche Sergio Mascheroni".