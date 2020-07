Il Crotone torna in Serie A: le immagini della festa all'aeroporto per la squadra di Stroppa

Cori per il presidente Gianni Vrenna e per l’allenatore Giovanni Stroppa. Per la squadra, per il dg Raffaele Vrenna, per il ds Beppe Ursino. E poi “tanto già lo so che l’anno prossimo gioco all’Olimpico”. Crotone in festa per il Crotone: tanti tifosi, nel giorno dell’aritmetica conquista della promozione in Serie A, hanno accolto festanti il ritorno della squadra dalla Toscana, dove i pitagorici hanno battuto 5-1 il Livorno e poi atteso le notizie da Cremona, dove lo Spezia ha impattato 0-0 con i grigiorossi. Nei video diffusi dalla società tramite i suoi canali ufficiali, ecco tutta la gioia della città per il ritorno nel massimo campionato.