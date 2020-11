Il ct Mancini, Edin Dzeko e José Callejon: il Covid torna a colpire (anche) i big del calcio italiano

Il ct azzurro Roberto Mancini, il bomber giallorosso Edin Dzeko e l'attaccante viola José Callejon: il Coronavirus continua a colpire (anche) i campioni del calcio italiano e in un solo giorno ne mette fuori uso alti tre, almeno per gli impegni più a breve termine tra campionato e Nations League.

Roberto Mancini: "Nell’ambito dei controlli periodici effettuati dalla Figc per i componenti degli staff tecnici delle Nazionali in vista dei prossimi impegni nelle competizioni Uefa, il Ct Roberto Mancini è risultato positivo al Covid-19. Del tutto asintomatico nel rispetto delle disposizioni vigenti il tecnico degli Azzurri si è posto in isolamento fiduciario presso la propria abitazione a Roma. La FIGC ha tempestivamente avvisato la Asl territorialmente competente. Il Ct potrà aggregarsi al raduno della Nazionale a Coverciano una volta completato il percorso previsto dalle norme e dai protocolli Uefa Return to play e FIGC". È stata direttamente la FIGC a informare nel tardo pomeriggio del contagio del ct azzurro, totalmente asintomatico ma sicuro assente contro l'Estonia in amichevole e, a seconda dell'evolversi della malattia, potenzialmente anche contro Polonia e Bosnia in Nations League. A prendere il suo posto, in via provvisoria, potrebbe essere così il suo collaboratore Alderico Evani: un'ipotesi che resta, però, ancora da confermare.

Edin Dzeko - "Ciao a tutti, purtroppo sono positivo al Covid19 e come sapete dovrò rispettare il periodo di quarantena. Voglio tranquillizzare tutti quelli che mi conoscono, fortunatamente non ho sintomi particolari. Per alcuni giorni sarò costretto a rimanere distante dai miei compagni, ma con la mente e con il cuore starò con loro, a cominciare da domenica: daje ragazzi. Forza Roma". È stato lo stesso attaccante bosniaco ad annunciare il suo contagio attraverso i propri canali social nel corso di questa giornata. Dzeko, "senza particolari sintomi", dovrà saltare così la prossima sfida di campionato della Roma in programma domenica sul campo del Genoa e anche rinunciare alla convocazione della Nazionale.

José Callejon - "ACF Fiorentina comunica che nell’ambito dei test preventivi per la rilevazione del Covid-19 è stato riscontrato un caso di positività. Il tesserato in questione è Josè Maria Callejon che, asintomatico, è già in isolamento". Il primo tra i tre a risultare positivo, almeno seguendo l'ordine cronologico degli annunci ufficiali, era stato l'attaccante spagnolo della Fiorentina, anch'egli asintomatico. E pensare che proprio l'ex Napoli, dopo una settimana di critica per il suo impiego fuori ruolo da parte di mister Iachini, sarebbe dovuto essere un perno della formazione gigliata nella sfida clou contro il Parma...