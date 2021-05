Il duro sfogo di Bonucci contro le critiche: "Erano pronti ma non avevano fatto i conti con la Juve"

vedi letture

Dopo aver conquistato la qualificazione alla prossima Champions League con la Juventus, Leonardo Bonucci ha deciso di togliersi qualche sassolino dalle scarpe con un lungo post su Instagram: “Erano tutti pronti, stavano lì aspettando il momento finale per poter fare quello che piace di più. Ma non avevano fatto i conti con l’orgoglio di questo gruppo, con le mentalità di questa squadra, con il motto di questa società. È vero, questa stagione è stata altalenante, grandi prestazioni e poi altre meno belle, punti persi per strada e che di solito non perdevamo. Alla fine della stagione però rimane quello che si ottiene. Sul campo. Due trofei vinti da Squadra. Un obiettivo centrato quando già tutti erano pronti a farci il funerale. Ad esultare per un qualcosa non raggiunto. E invece FINO ALLA FINE ci abbiamo creduto e lo abbiamo ottenuto e alla fine abbiamo esultato noi. Consapevoli di quanto sia stato difficile anche per i nostri tifosi un anno così. Ci siete mancati. Ci ritroveremo l’anno prossimo a casa Nostra. Allo Juventus Stadium e in Champions. E anche se non abbiamo ottenuto i grandi obiettivi, abbiamo avuto modo di festeggiare trofei e successi comunque importanti e di valore. Da dieci anni a Noi succede ripetutamente. Il resto sono chiacchiere. Fino alla fine forza Juventus”.