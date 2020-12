Il futuro di Ibrahimovic è un'incognita, ma vuole sognare l'ennesimo Scudetto

vedi letture

Lunga intervista di Zlatan Ibrahimovic a 7, il magazine de Il Corriere della Sera. Per quanto riguarda il futuro il centravanti ha detto di sentirsi a casa a Milanello, ma che non sa ancora se eventualmente rimarrà in rossonero nella prossima stagione, ponendo anche l'accento sul come la sua famiglia sia lontana in questo momento e che possa essere un motivo per cambiare.

Sul fronte Scudetto il centravanti ha detto che il Milan può sognare, perché può fare addirittura di più di quanto svolto nel 2020.