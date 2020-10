Il Genoa ancora nella morsa del Coronavirus. Inevitabile il rinvio della gara contro il Torino

vedi letture

Continua ad esserci apprensione in casa Genoa per i 15 casi di positività (11 giocatori, 4 membri dello staff) riscontrati nei giorni scorsi. 15 casi che nella giornata di ieri sono diventati 16, visto che al gruppo di positivi al Covid-19 si è aggiunto anche Mattia Destro. Durante la giornata, poi, la Asl territoriale ha imposto la cancellazione delle sedute di allenamento e la squadra si è sottoposta a Pegli ad un ulteriore giro di tamponi per valutare i progressi e scongiurare la presenza di ulteriori contagi all'interno del gruppo.

Gara col Torino rinviata e disposizioni generali da parte della Lega - Nel frattempo lontano dalla Liguria, a Milano, il Consiglio di Lega ha lavorato a lungo per trovare una soluzione. E alla fine i vertici delle 20 di A non hanno potuto far altro che rinviare il match fra i rossoblù ed il Torino originariamente in programma sabato alle ore 18. Ma il Consiglia è andato oltre, disegnando un quadro generale che possa legiferare per eventuali futuri nuovi casi del genere: la regola adottata prevede che ogni club che patisce il contagio di 10 o più giocatori avrà nel corso della stagione una sola volta la facoltà di chiedere il posticipo della partita. Nelle altre situazioni non potendo andare in campo subirà lo 0-3 a tavolino. La medesima norma si applicherà in Coppa Italia ma non nelle sfide di semifinale o finale (non ci sarebbero più date disponibili per il recupero).