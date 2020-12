Il Genoa impegna ma non ferma la Juve: la strada sarà giusta, la salvezza è lontana

vedi letture

Il Genoa non torna alla vittoria, ma contro la Juventus non trova neanche il pareggio. Al Ferraris i liguri di Rolando Maran, comunque soddisfatto almeno dalla prestazione dei suoi, perdono 3-1 contro i bianconeri, dopo aver momentaneamente agguantato il pareggio grazie alla rete di Sturaro. Troppo Dybala, soprattutto troppo Ronaldo, ma dal dischetto: perché il Genoa si fa male da solo, e la Vecchia Signora vince grazie a due disavventure dei giovani Rovella e Pellegrini. Finiti dietro la lavagna per due episodi decisivi, dopo essere stati tra i migliori in campo nei 90 minuti. Ma la salvezza è anche questione di dettagli e, anche se la strada sembra giusta come assicura il tecnico, quella del Genoa resta davvero lontana.