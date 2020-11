Il Genoa non dà continuità al derby. L'unica nota lieta si chiama Scamacca

Il Genoa non riesce a dare continuità al pareggio ottenuto nel derby perdendo il recupero della terza giornata di campionato contro il Torino per 2-1. Gli errori commessi da Goldaniga e Pellegrini hanno vanificato il lavoro di Maran che dopo il cambio di modulo pensava di aver trovato il giusto equilibrio. Scamacca è forse l'unica nota lieta per il Grifone visto il secondo gol consecutivo siglato dopo quello messo a segno contro la Samp. Rolando Maran a fine partita ha commentato amaramente chiedendo un rigore che né il VAR né l'arbitro dopo aver seguito l'azione sul monitor, hanno riscontrato: "Si sono create difficoltà oggettive, ma la squadra comunque ha costruito. Poi se sull'uno a zero viene dato rigore su Lerager, come mi sembrava giusto dovesse essere...".