Il Genoa non vince dalla prima giornata. ko a Benevento, Maran ai saluti: pronto Ballardini

Il Genoa cade in casa del Benevento, 2-0 il punteggio finale in favore delle Streghe. Una vittoria che al Grifone manca dalla prima giornata, una serie di risultati negativi che potrebbero costare caro al tecnico Rolando Maran: pronto Ballardini in caso di esonero. Una partita, quella del Vigorito, in cui non ha funzionato niente. L'attacco, dopo la bella prestazione con il Milan, è rimasto a secco, la difesa ha fatto acqua da tutte le parti: nelle pagelle targare TMW, dell'undici titolare si salva solo Perin, incolpevole sulle reti subite.

A rischio la panchina di Rolando Maran. Il presidente Enrico Preziosi è pronto a dare una segnala: c'è l'accordo con Davide Ballardini, contratto di un anno e mezzo. Nella giornata di oggi l'allenatore è atteso a Genova: ore calde quindi per la panchina rossoblù, Ballardini è pronto a subentrare a Maran.