Il Genoa si complica la vita a Reggio Emilia. Ora l'ex Juric sarà arbitro della salvezza

vedi letture

Sassuolo-Genoa 5-0 (26' Traore, 40' Berardi, 66' Caputo, 74' Raspadori, 77' Caputo)

Un Genoa troppo brutto per essere vero. Può essere questa la sintesi del pesantissimo ko, 5-0 il finale, maturato al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Gli uomini di Nicola si sono giocati il primo match point salvezza e ora dovranno rimandare tutto all'ultima stagionale. Arbitro del duello fra il Grifone ed il Lecce per la permanenza il Serie A sarà il Verona di Ivan Juric, uno che al Genoa ha un passato ben più che importante: "Adremo lì per vincere, come sempre", ha confessato in modo sibillino il croato.

Nella disfatta di Reggio Emilia non si salva proprio nessuno, neppure il tecnico Nicola che durante il primo tempo è andato in contro ad una strana espulsione. Qualcuno dalla panchina ha attaccato l'arbitro Maresca, ma non essendoci state ammissioni di colpa il rosso è toccato proprio all'allenatore che ha dovuto seguire dalla tribuna la disfatta finale dei suoi.