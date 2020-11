Il Genoa si gode la meglio gioventù. Nel derby inizia davvero l'era Maran

vedi letture

Il primo gol in Serie A di Gianluca Scamacca e il primo big match di Nicolò Rovella. I sorrisi del Genoa, dopo l'1-1 nel derby della Lanterna, sono tutti giovani. Quelli di due ragazzi che colpiscono: il centravanti segna, il centrocampista riesce quasi a rubargli la scena. Rolando Maran, che ha avuto il coraggio di cambiare modulo per affrontare la bella Sampdoria di Ranieri, se li gode e sottolinea anche la bella prova di un altro giovane un po' meno giovane come il '93 Edoardo Goldaniga. Il tecnico, oltre ai giovani, guarda finalmente con fiducia una squadra che è ancora lontana rispetto a quel che potrebbe essere: la stagione del Grifone è iniziata con una zavorra bella pesante, della quale i rossoblù si stanno pian piano liberando, mettendo minuti e benzina in quei muscoli ancora non al meglio della forma. È un ritardo di condizione che si sente: ci vorrà tempo, ma forse la stracittadina, pareggiata un po' per merito e un po' perché la Samp non è riuscita a sfondare, è il punto di partenza dell'avventura del nuovo tecnico. Oggi un punto in più, domani chissà.