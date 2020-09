Il giorno che Zaniolo non avrebbe mai voluto rivivere: riparte la corsa per diventare il più forte

Il giorno che Nicolò Zaniolo non avrebbe mai voluto vivere. Di nuovo: dopo la maledetta serata contro la Juventus, la sfortuna ha dimostrato di vederci benissimo e la sfida all'Olanda ha regalato il peggiore dei verdetti. Se la serata di ieri, e il fatto che il talento della Roma avesse lasciato la Johann Cruijff Arena sulle sue gambe, avevano lasciato qualche speranza, gli esami svolti in mattinata non hanno lasciato alcun dubbio: rottura del legamento crociato del ginocchio. Di nuovo, il sinistro dopo il destro. E i messaggi di supporto degli amici, dei familiari, dei tifosi circondano d'affetto quello che con tutta probabilità è il miglior talento del nostro calcio nella sua generazione. Ora ripartirà, non ha ancora deciso il giorno in cui operarsi, ma ha sempre avuto la testa dura e un obiettivo chiaro da puntare. E poi la sfiga ci vede benissimo, ma il karma sa anche restituire.