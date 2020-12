Il giorno del Ninja: visite, volo e prima intervista. Riparte l'avventura al Cagliari

E' stato il giorno di Radja Nainggolan e del suo ritorno al Cagliari. Questa mattina era a Roma, a Villa Stuart, per sostenere le visite mediche con il Cagliari. Il Ninja ha anche rilasciato le prime dichiarazioni, soffermandosi anche con una battuta sugli ultimi mesi in nerazzurro: "Sei contento? Certo... ancora non è ufficiale però. Rimpianti per come è andata all'Inter? Mi sono messo a disposizione ma non ho avuto possibilità, pazienza", ha chiosato Nainggolan prima di entrare all'interno della clinica. Dopo le visite, alle 19 è atterrato a Cagliari.

Le prime parole... In Sardegna Pochi minuti dopo essere atterrato a Cagliari, Radja Nainggolan ha parlato alla stampa presente in aeroporto. Queste le sue parole raccolte da TuttoMercatoWeb.com: "Voglio far bene in campo e non far parlare di me soltanto perché non gioco e i motivi. Ho letto cose assurde. Finalmente sono tornato, per la terza volta. Ho parlato con Di Francesco, mi voleva già in estate. Vedo una squadra abbastanza forte e competitiva, è mancata un po' di continuità ma con tanti giocatori nuovi non è facile. Spero di mettere un po' di esperienza a disposizione".