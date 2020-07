Il Lecce è ancora vivo, ora il Genoa è a -1. Liverani: "La squadra ha qualcosa nell'anima"

Il Lecce è ancora in corsa per non retrocedere. Grazie al 2-1 rifilato in rimonta all'Udinese, la squadra giallorossa a 90 minuti dal termine s'è portata a -1 dal Genoa (sconfitto dal Sassuolo) e può ancora sperare nella salvezza. Partita non brillante quella dei ragazzi di Liverani, che sotto di un gol alla Dacia Arena hanno comunque ribaltato il match grazie al rigore trasformato da Mancosu e all'importantissimo gol a meno di dieci minuti dal termine di Lapadula (migliore in campo).

Al termine della gara, così Fabio Liverani ha commentato la partita: Questa squadra ha qualcosa nell'anima, credo che il calcio può regalare delle favole inaspettate. Non mollano, soffrono, lottano e credo sia giusto arrivare a giocarci la salvezza per tutti i sacrifici. Ultimamente in questo periodo non possiamo preparare le partite sul campo, lo facciamo con i video e tutto lo staff. Li ringrazio per il grande lavoro, non è facile".