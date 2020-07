Il Lecce non vuole smettere di lottare: i giallorossi possono ancora salvarsi

Grinta e cattiveria agonistica. Due aggettivi da interpretare in maniera positiva, che non escludono nemmeno il bel gioco. Fabio Liverani è riuscito a dare una bella scossa ai suoi: i giallorossi hanno vinto 3-1 contro il Brescia, lasciando aperto uno spiraglio salvezza .

Mancano tre giornate al termine, la vittoria del Genoa nel derby con la Sampdoria lascia un po' di amaro in bocca ma non fa passare il buonumore. A 270 minuti dal termine del campionato i giallorossi rincorrono ancora l'obiettivo salvezza, con due certezze: le qualità ci sono, così come la voglia di chiudere al meglio una rincorsa complicata in un anno difficile per tutti. Il Lecce c'è ed è vivo: Grifone avvisato, mezzo salvato.