Il Lecce torna in Serie B: ko (inutile) col Parma. Ma Liverani potrebbe restare

vedi letture

Il Lecce torna in Serie B. La squadra di Fabio Liverani nell'ultimo match del campionato 2019/20 ha perso 4-3 al Via del Mare contro il Parma, ma anche vincere non sarebbe servito perché il Genoa ha vinto contro l'Hellas Verona e l'ha fatto nettamente: 3-0, un risultato maturato già nei primi 45 minuti. Barak e Lapadula tra i migliori in campo in una partita che nella ripresa è stata condizionata proprio dal risultati già acquisito al Ferraris dai rossoblù di Nicola.

A sorpresa, nel post-partita Liverani ha annunciato che nonostante il ritorno in Serie B potrebbe restare alla guida dei giallorosso: "Non ho mai ragionato per categorie", ha detto.