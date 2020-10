Il mercato è finito e il Milan è soddisfatto: no a Mandzukic, ora tutto su Gigio e Calhanoglu

vedi letture

Il mercato è finito. E nella Milano rossonera c’è anche discreta soddisfazione per come è andata. È questo che filtra da casa Milan, ivi compresa la chiusura a Mario Mandzukic: uno svincolato di lusso, emerso come ipotesi per la lunga indisponibilità di Zlatan Ibrahimovic. Ma che le dirigenze milanista, seppur in maniera ufficiosa e non ufficiale, ha smentito seccamente nella giornata di oggi. Il mercato è finito, appunto, e ora ci sono due priorità. Perché non ci sono rose senza spine: tornano d’attualità i rinnovi di Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu. A fine mese ci sarà l’incontro con l’agente del fantasista, mentre in termini ancora più brevi la dirigenza dovrebbe vedere Mino Raiola per discutere di Gigio. In entrambi i casi non sarà semplice, anche perché i due giocatori sono consci del loro status nella rosa di Pioli. Ma dal Milan trapela fiducia. Aspettando gennaio, quando si valuterà se tornare o meno sul mercato.