Il Milan batte il Sassuolo e Leao entra nella storia: la parola scudetto è sempre meno tabù

vedi letture

Il Milan mantiene il primo posto in classifica con una bella e convincente vittoria in casa del Sassuolo per 2-1. Protagonista assoluto Rafael Leao che fa entrare la partita nella storia del calcio europeo segnando il gol più veloce dei top 5 campionati del Vecchio Continente dopo soli 6.78 secondi con uno schema costruito da Calhanoglu. Tra i migliori anche il giovanissimo Kalulu in difesa e Theo Hernandez, sugli scudi sulla fascia sinistra. Bene anche Saelemaekers che segna il secondo gol in Serie A. A niente è valso il gol di Berardi su punizione deviata da Hauge alle spalle di Donnarumma. Soddisfatto Pioli a fine partita che definisce la vittoria contro i neroverdi come "importante per il campionato" strizzando l'occhio alla possibile lotta scudetto. Complimenti anche da parte di De Zerbi: "Il Milan mi ha impressionato non per il gioco ma per l'autostima che mettono in campo".