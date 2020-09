Il Milan non si ferma: 17 risultati utili consecutivi, ora l'assalto all'Europa

Missione compiuta per il Milan. Dopo la faticosa vittoria contro il Bodo/Glimt, che ha portato i rossoneri ai playoff di Europa League, Pioli si attendeva una prova di maturità sul campo del Crotone. Le risposte date dalla sua squadra sono state più che positive: senza spendere troppe energie, è arrivata una vittoria netta e meritata , mai in discussione. Contro un avversario piuttosto rinunciatario e mai pericoloso - grazie anche alla maiuscola prova di Kjaer e Gabbia -, il Milan ha faticato un po' a sbloccare il punteggio: dopo il vantaggio firmato da Kessié, la strada è stata in discesa e ha portato al raddoppio di Brahim Diaz, a segno alla sua prima partita da titolare. Un successo rovinato solo dall'infortunio di Ante Rebic: il croato ha riportato una lussazione al gomito sinistro e potrebbe essere costretto a saltare diverse partite.