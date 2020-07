Il Milan sempre più nelle mani di Rangnick. Maldini e la scelta sul ruolo da ambasciatore

Il Milan nelle mani di Ralf Rangnick. Dalla società rossonera smentiscono , anche perché l'aggiornamento sul futuro della panchina rossonera arriva alla sfida della delicata partita contro la Juventus. Ma per il Diavolo pare arrivato il momento delle scelte: con il tedesco come allenatore e manager a 360°, per Paolo Maldini può esserci spazio come ambasciatore.

Rangnick e l'ennesima rivoluzione. Manager totalizzante, dal 2012 alla guida del gruppo Red Bull, tra panchina e scrivania, in Germania lo chiamano il professore da quando dava lezioni di tattica col suo Ulm. Giocava in Zweite Liga e proponeva un calcio nuovo. Ama i giovani: in otto stagioni al Lipsia ha avuto solo quattro calciatori over 30. Rappresenta una nuona svolta, la terza di Elliot, dopo Leonardo e il tandem Boban-Maldini.