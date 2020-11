Il Milan si affida ancora a Ibrahimovic: nessuna fuga, ma il primo ko in Serie A viene rimandato

Il Milan doveva reagire dopo il 3-0 incassato in Europa League. La squadra di Pioli lo ha fatto da squadra, nonostante i primi minuti di sbandamento contro un Verona difficile da affrontare e come al solito ben messo in campo: il 2-2 riacciuffato in pieno recupero ha evidenziato lo stato di forma dei rossoneri, ma soprattutto di Zlatan Ibrahimovic . Lo svedese ha sbagliato molto, compreso il calcio di rigore che avrebbe potuto cambiare la sfida: il numero 11, ad ogni modo, è riuscito a farsi perdonare con un gran colpo di testa che ha evitato il primo ko in campionato. D'altronde ci pensa sempre Ibra.