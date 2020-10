Il Milan si gode il ritorno di Ibrahimovic, possibile titolare nel derby

vedi letture

Il Milan si gode il ritorno di Zlatan Ibrahimovic. Il centravanti svedese ha svolto tutto l'allenamento con la squadra, quindi può dirsi pienamente recuperato per la sfida contro l'Inter. Zlatan sarà quindi un probabile titolare per il derby, dopo i problemi per essere stato giudicato positivo al Coronavirus. Chi con lui? Rebic è quasi out, così Pioli può replicare l'esperimento Leao.