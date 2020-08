Il Napoli non fa i sconti per i gioielli Milik, Allan o Koulibaly. Parola di De Laurentiis

vedi letture

Il Napoli è al secondo giorno di allenamento a Castel di Sangro, mentre Aurelio De Laurentiis - dopo l'introduzione a Radio Kiss Kiss del giorno precedente - ha parlato nella prima conferenza stampa della stagione, difendendo i propri gioielli da chi ha intenzione di scipparli. Niente sconti, né per Koulibaly oppure per Allan, altrimenti Milik. Anche Giuntoli ha parlato di mercato, abbassando il tiro sui possibili acquisti, soprattutto per un vice Callejon che sarebbe già in casa.

Intanto Gennaro Gattuso delinea gli obiettivi per la prossima stagione, spiegando come l'obiettivo sia un posto in Champions League. E per la difesa spunta Marcos Senesi, difensore centrale del Feyenoord, inseguito anche dall'Atalanta.