Il Napoli ritrova serenità. Ma Gattuso dovrà affrontare il tour de force (anche) senza Lozano

Il successo sulla Juventus ha riportato serenità in casa Napoli. Per quel che riguarda ambiente e squadra, ma pure su quella che è la posizione di Gennaro Gattuso. Il tecnico azzurro nei giorni scorsi era finito al centro delle polemiche e la sua posizione era valutata a rischio da diversi addetti ai lavori. Anche se la conferma da parte di De Laurentiis era arrivata già prima del match contro i bianconeri. Adesso Gattuso avrà quindi una buona dose di serenità per preparare la sfida di Europa League contro il Granada, con la squadra che è tornata ad allenarsi nella giornata di ieri. Oltre al match con gli andalusi, il Napoli dovrà prepararsi ad un tour de force che lo porterà a giocare 9 partite nell’arco di 4 settimane. Anche per questo la speranza è quella di recuperare a stretto giro di posta qualcuno fra i tanti giocatori fermi ai box.

L’emergenza si aggrava - Nonostante il rientro, da oramai una decina di giorni, di Victor Osimhen, il Napoli continua a vivere un momento di grande emergenza viste le assenze di Koulibaly, Ghoulam, Demme, Hysaj, Mertens e Manolas. A questi, notizia delle ultime ore, si aggiunge anche Hirving Lozano: il messicano, nella parte finale della sfida con la Juve, si è procurato una “distrazione di secondo grado al bicipite femorale destro”, problema che lo terrà fuori circa un mese e lo costringerà a saltare, oltre alle due sfide col Granada, anche Atalanta, Benevento, Sassuolo e Bologna. Da valutare il suo eventuale rientro contro il Milan il 14 marzo. Oltre al messicano, si è fermato ai box anche David Ospina: il portiere colombiano ha riportato una distrazione di primo grado all’adduttore della coscia destra, per lui stop di almeno 2 settimane.