Il Napoli soffre, ringrazia il VAR e vince. Gattuso soddisfatto in vista del Barcellona

Una vittoria sofferta quella colta dal Napoli contro il Sassuolo nella serata appena terminata. Due gol - Hysaj in avvio, Allan nel finale - con in mezzo quattro reti annullate agli avversari. Una gara che ha visto il Napoli soffrire, senza crollare con un Hysaj in stato di grazie e i cambi azzeccati da parte di mister Gattuso, ma anche un attacco che - Insigne a parte - è apparso opaco. . Nel post gara Gattuso si è detto comunque soddisfatto della prestazione della squadra e di aver rivisto quel veleno che sarà essenziale in Champions League.