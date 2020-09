Il nuovo Parma americano parte con una sconfitta. Liverani: "Squadra da completare"

E' iniziata con una sconfitta casalinga l'avventura del nuovo Parma dell'imprenditore americano di Kyle Krause. Dopo un'ora di totale equilibrio, la squadra di Fabio Liverani ha perso 2-0 a causa dei gol di Mertens e Insigne. Partita non particolarmente brillante quella disputata dalla squadra emiliana, schierata per la prima volta dal nuovo allenatore col 4-3-1-2 e chiaramente ancora in costruzione. "Quest'anno con 5 sostituzioni la rosa va fatta di 20-22 calciatori di qualità, non con un 11-12 forti e i ricambi. La volontà nostra è quella di fare un mix tra giovani ed esperti, intorno ai 20-22 giocatori di movimento. Vogliamo fare una squadra competitiva", ha dichiarato Fabio Liverani nel post-partita.