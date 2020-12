Il paradosso del Genoa penultimo: un pari con la capolista che lascia con l'amaro in bocca

Il paradosso di una partita che sulla carta non aveva storia è che il Genoa, oggi penultimo in classifica, esce dalla sfida con la capolista Milan arrabbiato, rammaricato per una vittoria sfuggita a sette minuti dalla fine. Rolando Maran ha incartato la prima della classe, limitando ai minimi termini la pericolosità offensiva e sfruttando le criticità della difesa. A questo si aggiunge la fame di rivalsa di Mattia Destro, una parentesi sfortunata nel 2015 con i colori rossoneri, oggi capace di segnare due reti. Una doppietta che mancava da tre anni. E una bella intesa con Shomurodov, che non è riuscito ancora a sbloccarsi ma che con la sua fisicità si è fatto valere. La classifica ancora piange, la delusione per una vittoria sfumata per poco c'è ma i lati positivi dalla serata ci sono, come evidenzia Maran: "Questa è la strada giusta, bisogna aggiungere qualcosa in più per diventare una squadra completa".