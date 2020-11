Il Parma cambia modulo aspettando tempi migliori. Ma con la Fiorentina poche idee offensive

vedi letture

Il Parma di Fabio Liverani non va oltre lo 0-0 nella sfida del sabato sera contro la Fiorentina. Una partita che ha visto i ducali concentrarsi principalmente sulla fase difensiva e sul non prendere gol col 3-5-2 varato per l'occasione, tentando di far male ai viola in contropiede. Per questo vengono premiati soprattutto i difensori. Lo stesso tecnico, nel post gara, ha parlato comunque di pareggio giusto e di ottimi margini di miglioramento per la sua squadra. Soprattutto dopo i tanti casi di positività al Covid-19 nel gruppo squadra e i pochissimi allenamenti fatti al completo. “Al completo siamo forti”, ha assicurato Liverani. Vedremo se il tempo, e il campo soprattutto, gli daranno ragione.