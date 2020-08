Il Parma ha chiuso il bellezza: vittoria e 9° posto. D'Aversa: "Futuro? Sono ambizioso..."

Il Parma ha concluso la sua stagione nel migliore dei modi. Grazie alla vittoria conquistata al Via del Mare per 4-3 contro il Lecce, la squadra di D'Aversa ha chiuso la Serie A 2019/20 al nono posto. "Si è fatto un ottimo campionato nonostante le molte difficoltà, mi riferisco soprattutto agli infortuni, abbiamo rinunciato per buona parte del campionato a un giocatore come Inglese, o Cornelius, ovvero le prime punte; non era semplice ma nonostante questo i ragazzi hanno fatto un campionato migliore di quello dell’anno scorso", ha dichiarato nel post-gara l'allenatore Roberto D'Aversa che non ha dato però certezze sul suo futuro: "Il campionato finisce oggi, bisognerà programmare, parlare: un allenatore è ambizioso, vuole sempre cercare di migliorare; soprattutto perchè quando ci sono i momenti di difficoltà il responsabile è sempre e solo l’allenatore, il giudizio è sempre e solo su di lui e non su altre figure; la volontà mia e mi auguro quella della società è quello di migliorare la rosa, perchè vincendo ogni anno il campionato in questi anni non era semplice, bisognava diminuire il gap delle categorie".

