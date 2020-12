Il Parma sfiora l'impresa e blocca la capolista: pari a San Siro, rimpianti per Liverani

vedi letture

Una vittoria sfumata al 91', eppure per il Parma quella di San Siro è una mezza impresa. La formazione di Liverani subisce una rimonta contro la capolista Milan: da 0-2 a 2-2, un pari giusto considerati i quattro pali colpiti dai rossoneri. Sugli scudi il centrocampista brasiliano Hernani, autore della rete che ha sbloccato l'incontro e dell'assist per il raddoppio di Kurtic .