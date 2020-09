Il primo bilancio di Pirlo alla Juventus. Intanto il club continua a lavorare alle cessioni

Andrea Pirlo ha tracciato una riga e fatto un primo bilancio da allenatore della Juventus. Il tecnico bianconero, senza entrare nello specifico delle varie singole situazioni, si è detto soddisfatto del lavoro svolto alla Continassa e delle risposte del gruppo. Il primo obiettivo era quello di riportare entusiasmo e, almeno fra i giocatori, i primi risultati si sono già visti: "I ragazzi hanno trovato una nuova metodologia di lavoro con magari esercizi nuovi che non hanno mai fatto e quindi già questo porta entusiasmo", ha spiegato il tecnico. Le carenze del gruppo sono evidenti, colpa delle Nazionali e del mercato ancora in corso, ma ai presenti Pirlo è già riuscito a trasmettere qualcosa. Con l'obiettivo, chiaro e dichiarato, di vincere il decimo scudetto consecutivo e di arrivare "fino alla fine in Champions League".

Il mercato sullo sfondo - Mentre Pirlo parlava della preparazione, la società continuava a lavorare sul mercato. Per l'attacco stabili le quotazioni di Edin Dzeko, mentre sembrano in rialzo quelle di Luis Suarez. In uscita i nomi sono sempre gli stessi degli ultimi giorni: Cristian Romero è in dirittura d'arrivo all'Atalanta. Mentre per Gonzalo Higuain si continua a trattare con la MLS: all'Inter Miami si è aggiunto il DC United.