Il PSG cambia, Al Khelaifi manda via Tuchel. Il suo erede sarà Pochettino

Il Paris Saint Germain ha deciso di esonerare Thomas Tuchel. Un regalo della vigilia di Natale per il tecnico tedesco, che ieri aveva vinto per 4-0 contro lo Strasburgo. Secondo indiscrezioni la decisione è arrivata dopo una intervista a un’emittente tedesca. Il PSG ha già deciso chi sostituirà il tedesco ed è Mauricio Pochettino. Esonero costoso per Al Khelaifi, visto che saranno 7 i milioni necessari per mandare via il tecnico.