Il punto sul clamoroso addio di Messi al Barcellona: City in pole, la Juve c'è

Lionel Messi continua a far parlare di sé. Ormai da giorni il calciatore argentino è al centro del mercato europeo e mondiale, con spifferi e voci che stanno scandendo i vari momenti della giornata. Al momento Messi è ancora un giocatore del Barcellona, anche se ci sono ulteriori conferme sull'interessamento del Manchester City. Le indiscrezioni però parlano chiaro, l'entourage della Pulce ha aperto uno spiraglio alla Juventus: i bianconeri hanno fatto capire che si muoveranno. In qualche modo.

Idea Juventus - Leo Messi considera l compagine italiana un top club. Non solo, un eventuale arrivo in bianconero concretizzerebbe una coppia che in molti sognano di vedere da anni: CR7 e la Pulce insieme, gli sponsor potrebbero fare follie per far giocare almeno una partita ai due. La Vecchia Signora ha fatto capire a Jorge Messi che un tentativo lo farà e non si limiterà a semplici contatti informali, a prescindere da tutte le difficoltà del caso.