Il ritorno dell'Uomo Cragno non basta al Cagliari: buoni segnali ma una sconfitta con l'Inter

Niente da fare per il Cagliari. La squadra di Eusebio Di Francesco ha tenuto testa all'Inter ma alla fine esce sconfitta dalla Sardegna per 3-1. Una partita approcciata bene e quando l'Inter ha preso in mano il comando del gioco, i rossoblu si sono affidati a super Alessio Cragno, autore di tantissime parate decisive. Il portiere degli isolani ha blindato la porta con Sottil che invece sul finire di tempo ha trovato la rete del vantaggio. Nella ripresa i nerazzurri hanno spinto con insistenza ribaltando il risultato con Barella e D'Ambrosio ma la squadra di Di Francesco non si è disunita sfiorando il pari con Cerri. Nel finale è arriato il gol del 3-1 di Lukaku arrivato quando la squadra, Cragno compreso, era in avanti alla ricerca del 2-2 per una sconfitta che però non cancella i passi avanti svolti dai rossoblu di Di Francesco.