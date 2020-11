Il singolo fa la differenza. Conte spera di recuperare Lukaku: il belga convocato per Bergamo?

Non si può dipendere da un solo giocatore. Lo sa bene Antonio Conte, che ha sempre costruito i suoi successi sul collettivo e mai sui singoli. La sua Inter, però, ha bisogno del suo trascinatore per affrontare al meglio questa fase delicata della stagione e risalire in classifica. Domenica l'Inter è attesa da un'altra sfida molto importante, quella di Bergamo contro l'Atalanta ugualmente ferita dopo la batosta europea, e il recupero di Romelu Lukaku è di piramidale importanza.