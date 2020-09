Il sogno del Cagliari resterà tale. Giulini conferma, Radja Nainggolan è impossibile

vedi letture

"Una delle prime cose che mi ha chiesto Di Francesco è tornare a lavorare con Nainggolan ma non possiamo permetterci chissà quali offerte". Una frase, quella firmata Tommaso Giulini, che sapeva tanto di circostanza. Il presidente del Cagliari l'aveva pronunciata nel pomeriggio di ieri, a precisa domanda sulla possibilità di rivedere alla Sardegna Arena Radja Nainggolan. Qualche ora dopo, a margine dell'Assemblea di Lega, il numero uno sardo si è presentato in Viale della Liberazione nella sede dell'Inter per portare avanti il sogno. Un summit che a molti era sembrato decisivo, nell'ottica della chiusura dell'operazione. Ed in effetti così è stato, seppur in termini negativi.

Nainggolan al Cagliari è "impossibile" - All'uscita dalla riunione, ecco la doccia gelata per i tifosi del Cagliari. "L'incontro non è andato bene, Nainggolan è impossibile per noi", le parole ai nostri microfoni dello stesso Giulini. Che in seguito, incalzato, ha aggiunto anche un succoso dettaglio: "Rimane a Milano, lo vogliono tenere", con chiaro riferimento all'Inter. Un sogno insomma destinato a restare, tale, per mister Di Francesco. Che comunque, nelle prossime ore, potrebbe accogliere un altro suo vecchio giocatore ai tempi della Roma come Federico Fazio.