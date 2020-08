Il Torino batte un altro colpo dopo Vojvoda, è Linetty. Ora caccia a Torreira o Vera

Giornata di visite mediche per Karol Linetty, nuovo centrocampista del Torino che ha svolto i test allo Stadio Olimpico dopo che i granata hanno trovato l'accordo con la Sampdoria per una cifra intorno ai 7,5 milioni di euro. Intanto anche Mergim Vojvoda è arrivato in serata, ma non prima di avere salutato lo Standard Liegi, club che ha lasciato dopo un anno. Così, dopo i primi due colpi, ora Cairo vorrebbe un altro acquisto, il regista. Tre i nomi principali, Biglia, Torreira e Vera.