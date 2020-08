Il Torino è ad un passo da Ricardo Rodriguez. Decisivo l'ultimo incontro a Casa Milan

vedi letture

Il Torino è vicinissimo a battere un colpo di mercato. Nelle scorse ore infatti è andato in scena l'ennesimo confronto fra il ds granata Davide Vagnati e il Milan, all'interno della sede ufficiale rossonera. Presente per l'occasione anche Paolo Maldini, rientrato in città dopo qualche giorno di stacco ad Ibiza.

Ricardo Rodriguez in via di definizione - Le parti già nei giorni scorsi erano vicine all'accordo. Oggi sono stati limati anche gli ultimi dettagli, almeno quelli fra club, col Milan che dovrebbe incassare una cifra vicina ai 3 milioni di euro. Per la fumata bianca definitiva mancano ancora dei dettagli sui bonus e soprattutto l'accordo fra il terzino svizzero e il club granata, ma nelle prossime ore tutto dovrebbe essere risolto positivamente.