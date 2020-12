Il Torino perde a Roma e resta in fondo alla classifica. Vagnati contro l'arbitro Abisso

Un Torino fortemente danneggiato dall'espulsione di Singo al 14esimo minuto della sfida contro la Roma. Si spiega anche così il ko per 3-1 in casa dei giallorossi, con i granata costretti all'inferiorità numerica per quasi tutta la partita. Nonostante la sconfitta, l'atteggiamento della squadra è piaciuto al tecnico Marco Giampaolo. Che però nel prepartita aveva optato per tanti cambi, anche a sorpresa, rispetto all'undici idealmente titolare. Chi ha invece scelto di alzare la voce è il direttore sportivo Vagnati che nel post gara si è scagliato contro l'arbitraggio di Abisso e l'espulsione di Singo.

Adesso la classifica dei granata si fa sempre più complicata, come racconta l'ultimo posto in coabitazione col Crotone. Il quartultimo posto, quello della Fiorentina, continua ad essere distanze 4 punti.