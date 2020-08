Il Torino scippa Vojvoda al fotofinish. È l'erede di De Silvestri, arriva domani

Mergim Vojvoda è praticamente un nuovo giocatore del Torino. La trattativa si è conclusa sulla base di poco più di cinque milioni di euro, dopo che è stato operato il sorpasso sull'Atalanta, ferma a 4, anche in virtù dell'addio di Lorenzo De Silvestri, direzione Bologna (da svincolato), che ha lasciato aperta una casellina nell'organico granata. A confermare come l'affare è fatto ci ha pensato anche l'agente del calciatore, Ardian Aljiaj, ai nostri microfoni. Domani viaggio in Italia per il giocatore, mentre mercoledì verranno effettuate le visite mediche.