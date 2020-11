Il Toro butta all'aria un'altra vittoria: sprecati 14 punti su 24, roba da manicomio

Marco Giampaolo stavolta non c’è, ma è il suo vice, Francesco Conti, a fotografare la situazione del Torino: “Se non fossimo sani di mente, ci sarebbe da andare al manicomio”. Parole e musica, che descrivono l’ennesima domenica dei granata, pazzi più della pazza Inter. Un’ora di buon gioco, anche senza Andrea Belotti (fermato appena prima del calcio d’inizio ) e poi pure Simone Verdi. Ci avevano pensato un altro Simone, Zaza, e poi l’ex Cristian Ansaldi (entrambi tra i migliori nelle nostre pagelle) a portare la squadra sul 2-0. E poi? Tutto buttato, tutto da rifare. Perché i granata escono da San Siro con le ossa rotte, risultato finale 4-2, per l’ennesima volta in un avvio di stagione tragicomico. Sui 24 punti potenzialmente a disposizione nelle otto gare fin qui giocate, il Toro ne ha buttati all’aria 14, partendo da situazioni di vantaggio. Faticosamente conquistate e poi gettate alle ortiche. Un ritornello che inizia a diventare preoccupante, anche al cospetto dei guanti nerazzurri.