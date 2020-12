Il Verona impegna l’Inter ma non è all’altezza delle aspettative di Juric: tutto da rifare sul mercato

Ultimo atto di un 2020 da incorniciare per molti aspetti. L’Hellas Verona, a tratti persino decimato, soprattutto nel reparto offensivo, tiene testa all’Inter, sfiora il pareggio, soccombe col risultato di 2-1 all’innegabile potenza di fuoco dei nerazzurri. Ma c’è tanto di cui andare fieri, per una squadra che Ivan Juric ritiene vada ancora una volta oltre le proprie possibilità. Gli scaligeri, al Bentegodi, vanno sotto e hanno la forza di tenere aperta la partita, anche grazie all’aiuto di Handanovic. Poi, nonostante l’ottima prova di alcuni elementi (su tutti Magnani, ma anche Ilic reinventato per necessità falso nove), le difficoltà emergono in tutta la loro potenza e prepotenza. Così, il tecnico croato torna a bussare in maniera chiara alla porta della dirigenza: giocare così, riadattando molti giocatori e puntando sui giovani, è un massacro, non si va lontani. E pazienza se tutto sommato l’Hellas è comunque nella parte sinistra della classifica: il 2020 è finito, inizia il 2021. E con esso il mercato, che Juric vuole all’altezza delle proprie aspettative. In estate non è riuscito a imporsi, chissà nel nuovo anno.